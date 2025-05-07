В Центре Семашко спасли жизнь мужчине с раком мочевого пузыря

Сложную операцию по удалению мочевого пузыря и предстательной железы совместно с архангельскими медиками провёл доктор медицинских наук, профессор, руководитель Научно-исследовательского центра урологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Сергей Петров.
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