Стала известна причина расставания Лео ДиКаприо и Камилы Морроне

Стала известна причина расставания Лео ДиКаприо и Камилы МорронеContent image for: 512774 | Леонардо ДиКаприо и Камила МорронеТаблоид The Sun со ссылкой на источники в окружении Камилы Морроне пишет, что инициатором расставания стала она сама.