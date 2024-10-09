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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михайлов о том, как поддерживает хорошую физическую форму: «Очень много тренируюсь. Утром встаю и иду на зарядку, мысленно! Для меня хоккей – все. Я хорошо выгляжу только благодаря ему»

6 октября Михайлову исполнилось 80 лет. «Я очень много тренируюсь, даже сейчас. Утром встаю и иду на зарядку, мысленно! Потом принимаю душ, завтракаю до обеда, потом опять.

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