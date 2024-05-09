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Реджи Миллер об игре в Нью-Йорке: «Ты играешь пять против восьми, против судей тоже»

Реджи Миллер об игре в Нью-Йорке: «Ты играешь пять против восьми, против судей тоже»

«Ты играешь пять против восьми, против судей тоже», – заявил легендарный защитник «Индианы», член Зала славы, комментировавший матч.

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