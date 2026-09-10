Более 356 миллионов рублей направила Тюменская область на бесплатную газификацию жилья льготников

ТЮМЕНЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Исполнение региональных программ социальной догазификации стало ключевой темой заседания федерального штаба под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
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