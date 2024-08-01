Белоусов отметил мужество бойцов, освободивших Ленинское в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, проявленные ими в ходе недавнего освобождения населенного пункта Ленинское в ДНР.
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