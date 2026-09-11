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Очистить желудок и дать абсорбент: что делать, если собака съела гриб на прогулке

Очистить желудок и дать абсорбент: что делать, если собака съела гриб на прогулке

Собакам не стоит позволять есть грибы во время прогулки. Бесконтрольное поедание может привести к отравлению, предупредил главный ветеринар сети социальной ветеринарии «Мартовский кот» Михаил Шеляков в разговоре с РИАМО.

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