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Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео»

Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны». «Можно было сохранить Месси.

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