Последнее предупреждение Путина: спецоперация перейдет на принципиально новый уровень

Советский период обогатил наш словарный запас термином «невъездной» и «невыездной», а события, связанные с неудавшимся визитом Сергея Лаврова в Сербию, добавили в эту «лингвистическую сокровищницу» такие понятия, как «невлетной» и «непролетной».