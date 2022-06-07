ТехРосИнфо

26 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Обратил внимание на периодические выступления Путина на ТВ по поводу достижений в российской экономике.  И инфляция у...Путин подчеркнул ...
  • Александр Волков
    Пидаразы больные - их надо изолировать от общества!! Пусть трахают себя в тишине и споко2ствии!!!Не только Галкин:...
  • Владимир Животов
    Посыкивают, макаронники!!Мы хотим мира: В ...

Последнее предупреждение Путина: спецоперация перейдет на принципиально новый уровень

Последнее предупреждение Путина: спецоперация перейдет на принципиально новый уровень

Советский период обогатил наш словарный запас термином «невъездной» и «невыездной», а события, связанные с неудавшимся визитом Сергея Лаврова в Сербию, добавили в эту «лингвистическую сокровищницу» такие понятия, как «невлетной» и «непролетной».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх