Представлена складная зарядная станция Belkin для iPhone, AirPods и Apple Watch

Фирменная технология ChillBoost снижает нагрев аккумулятора Belkin представила новую настольную магнитную зарядную станцию, которая поддерживает беспроводную зарядку iPhone мощностью до 25 Вт и AirPods на 5 Вт.
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