Волна возмездия накрыла предателей России. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*.
Предателей России арестовывают пачками. Вслед за Гозманом* возмездие накрыло профессора
Комментарии
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людмила бер
Ну сидели бы сейчас в тюрьме, за наш счет.... с адвокатами бы передавали протестные листовки, а так пусть за личный счет сидят далеко и НИКОГДА не появятся в России... Нормально...
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10 час.
вага карлито
Ну я же сказал что рад тому что они не будут назад спешить хотя как говорится посмотрим! А то что им вовремя рот можно здесь было прикрыть но кому то все таки нужно было что бы они лапотали своё это факт!
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10 час.
Виталий Кирпиченко
Всё это хорошо. но надо копать глубже! Не тот карась идёт на крючок.
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8 час.
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