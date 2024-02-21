Предателей России арестовывают пачками. Вслед за Гозманом* возмездие накрыло профессора

Ну сидели бы сейчас в тюрьме, за наш счет.... с адвокатами бы передавали протестные листовки, а так пусть за личный счет сидят далеко и НИКОГДА не появятся в России... Нормально...

вага карлито

Ну я же сказал что рад тому что они не будут назад спешить хотя как говорится посмотрим! А то что им вовремя рот можно здесь было прикрыть но кому то все таки нужно было что бы они лапотали своё это факт!