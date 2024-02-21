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СССР-Россия

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Предателей России арестовывают пачками. Вслед за Гозманом* возмездие накрыло профессора

Предателей России арестовывают пачками. Вслед за Гозманом* возмездие накрыло профессора

Волна возмездия накрыла предателей России. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*.

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Комментарии
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людмила бер
Ну сидели бы сейчас в тюрьме, за наш счет.... с адвокатами бы передавали протестные листовки, а так пусть за личный счет сидят далеко и НИКОГДА не появятся в России... Нормально...
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10 час.
вага карлито
Ну я же сказал что  рад тому что они  не будут назад спешить хотя как говорится посмотрим! А то что им вовремя рот можно здесь было прикрыть но кому то  все таки нужно было  что бы они лапотали своё это факт!
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10 час.
Виталий Кирпиченко
Всё это хорошо. но надо копать глубже! Не тот карась идёт на крючок.
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8 час.

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