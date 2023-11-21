В НАТО отказались считать Россию угрозой AlexCoderВ НАТО отказались считать Россию угрозой AlexCoder По крайней мере, на Балканах Североатлантический альянс не видит какой-либо прямой военной угрозы с российской стороны в отношении НАТО – как на Балканах, так и в целом.
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