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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд′Амор побил рекорд НХЛ, одержав 300 побед за 488 матчей. Тренер «Каролины» превзошел результат Будро – 496 игр

В матче регулярного чемпионата его команда обыграла «Нью-Джерси» (5:2). Эта победа стала для 54-летнего специалиста 300-й в качестве главного тренера.

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