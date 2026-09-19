Дмитриев: Европа осознала, что столкнулась с серьезным энергокризисом

Европейские политики осознали, что регион столкнулся с серьезным энергетическим кризисом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.