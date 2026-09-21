Реклама Converse с Кариной превратилась в скандал с обвинениями в расизме

Converse оказался в центре скандала из-за рекламы новой модели обуви Chuck 70 X с певицей Кариной из K-pop-группы aespa.
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