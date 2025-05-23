МК На прошлой неделе в миграционном центре «Сахарово» произошло ЧП: в очереди от духоты скончался гражданин одной из стран СНГ.
Стало известно, какие мигранты пытаются легализоваться в «Сахарово»
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Валентин, а если хорошо подумать, Россия не виновата в том, что происходит с этими людьми? В СССР они как-никак гражданами одной страны были. Тянули лямку , двигая страну к коммунизму. А потом вдруг их пнули. Они нас начади пинать, и не только пинать, но и резать. На потеху и к удовольствию наших "друзей" с Запада и Востока. Им ведь можно посочувствовать. Их опять вернули в феодализм. А ведь светлое будущее мы им из Москвы обещали. Не думали об этом?
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1 час.
вера курьянова
Кто-то может навести порядок с мигрантами, они как наивные бараны едут сюда и не скрывают, что хотят получать пенсии, а наши чиновники-взяточники сидят по-прежнему на своих местах.
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Сифилитиков, туберкулёзников, спидоносцев, гепатитников... Список зараз, которые они тащат в Россию, огромный. К тому же бо́льшая часть из них враждебно относятся к России. Основная их задача здесь доить российский бюджет.
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29 мин.
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