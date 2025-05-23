Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    🤣" Ворошиловский стрелок" - это оксюморонКрутой иноземец р...
  • николай мокан
    гнать таких надо поганой метлой а не гражданство раздовать предателей полно видать кто ему помогает .....«И после всего ем...
  • Наталья Павлова
    Сифилитиков, туберкулёзников, спидоносцев, гепатитников... Список зараз, которые они тащат в Россию, огромный. К тому...Стало известно, к...

Стало известно, какие мигранты пытаются легализоваться в «Сахарово»

Стало известно, какие мигранты пытаются легализоваться в «Сахарово»

МК На прошлой неделе в миграционном центре «Сахарово» произошло ЧП: в очереди от духоты скончался гражданин одной из стран СНГ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Валентин, а если хорошо подумать, Россия не виновата в том, что происходит с этими людьми? В СССР они как-никак гражданами одной страны были. Тянули лямку , двигая страну к коммунизму. А потом вдруг их пнули. Они нас начади пинать, и не только пинать, но и резать. На потеху и к удовольствию наших &quot;друзей&quot; с Запада и Востока. Им ведь можно посочувствовать. Их опять вернули в феодализм. А ведь светлое будущее мы им из Москвы обещали. Не думали об этом?
Ответить
1 час.
вера курьянова
Кто-то может навести порядок с мигрантами, они как наивные бараны едут сюда и не скрывают, что хотят получать пенсии, а наши чиновники-взяточники сидят по-прежнему на своих местах.
Ответить
1 час.
НП
Наталья Павлова
Сифилитиков, туберкулёзников, спидоносцев, гепатитников... Список зараз, которые они тащат в Россию, огромный. К тому же бо́льшая часть из них враждебно относятся к России. Основная их задача здесь доить российский бюджет.
Ответить
29 мин.
наверх