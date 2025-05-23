Стало известно, какие мигранты пытаются легализоваться в «Сахарово»

АС

Анатолий Страшко

Валентин, а если хорошо подумать, Россия не виновата в том, что происходит с этими людьми? В СССР они как-никак гражданами одной страны были. Тянули лямку , двигая страну к коммунизму. А потом вдруг их пнули. Они нас начади пинать, и не только пинать, но и резать. На потеху и к удовольствию наших "друзей" с Запада и Востока. Им ведь можно посочувствовать. Их опять вернули в феодализм. А ведь светлое будущее мы им из Москвы обещали. Не думали об этом?