Уоллес и Громит: Самая дикая месть

После того как изобретатель Уоллес (Бен Уайтхед) со своим псом Громитом справились с негодяйским пингвином Фезерсом Макгроу, укравшим Голубой бриллиант из городского музея, Фезерса приговорили к заключению в городском зоопарке.
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