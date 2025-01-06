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Уоллес и Громит: Самая дикая месть

После того как изобретатель Уоллес (Бен Уайтхед) со своим псом Громитом справились с негодяйским пингвином Фезерсом Макгроу, укравшим Голубой бриллиант из городского музея, Фезерса приговорили к заключению в городском зоопарке.

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