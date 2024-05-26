Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Почему сэр Артур Конан Дойл хотел убить Шерлока Холмса.

Почему сэр Артур Конан Дойл хотел убить Шерлока Холмса.

      Дойл был военным врачом, как и доктор Ватсон, а прототипом Шерлока Холмса многие считают университетского преподавателя Дойля – профессора Белла, который умел по мелким деталям делать выводы о характерах и жизни людей.

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