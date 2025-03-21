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Царьград

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Разлив Чесноковки: село Кушма в Курганской области в режиме повышенной готовности

Разлив Чесноковки: село Кушма в Курганской области в режиме повышенной готовности

В селе Кушма Курганской области повреждена дамба из-за разлива реки Чесноковка. Прокурор Николай Захаров посетил место ЧП, подтопления домов не обнаружено.

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