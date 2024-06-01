Суббота, 0️⃣1️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🤱Всемирный день родителей 👼Международный день защиты детей 🥛Всемирный день молока 🎂День рождения «Супермена» ♟️Международный день настольных игр 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1533 год - состоялась коронация королевы Англии Анны Болейн 📔 1725 год - Екатерина I учредила Орден Святого Александра Невского 📔 1918 год - день рождения Государственной архивной службы 📔 1933 год - пущен в работу Челябинский тракторный завод 📔 1938 год - издан первый номер комиксов про Супермена 📔 1939 год - у берегов Англии при проведении ходовых испытаний затонула подлодка "Тетис", погибло 99 членов экипажа 📔 1980 год - началась трансляция первого круглосуточного новостного телеканала CNN 📔 1988 год - вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 📔 2016 год - в Швейцарии состоялось открытие самого длинного и самого глубокого в мире Готтардского железнодорожного тоннеля, на строительство которого ушло почти 20 лет.