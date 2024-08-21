Был зверем, а стал человеком

Памятник князю Владимиру в Москве 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы вспоминаем не только Крещение Руси - основополагающее событие в истории нашей цивилизации - но и самого Крестителя, который по своим же собственным словам «из зверя стал человеком».