Жители Костомукши получили удвоенные счета за отопление

Теплосети Костомукши признали ошибку в начислениях за отопление за три месяца Жители ряда домов в Костомукше обратились в Совет Костомукшского городского округа с жалобами на начисления за отопление за декабрь минувшего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии