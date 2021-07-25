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“Алена Хмельницкая – ангел добра. Постыдились бы писать про нее гадости!”: Симоньян вступилась за подругу

“Алена Хмельницкая – ангел добра. Постыдились бы писать про нее гадости!”: Симоньян вступилась за подругу

Жен Тиграна Кеосаяна связывает крепкая дружба. Живут по принципу: “Одна за всех и все за одного” В одном из интервью Алена Хмельницкая делилась о том, как все-таки пережила расставание с мужем Тиграном Кеосаяном и решила наладить отношения с его новой пассией Маргаритой Симоньян.

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