“Алена Хмельницкая – ангел добра. Постыдились бы писать про нее гадости!”: Симоньян вступилась за подругу

Жен Тиграна Кеосаяна связывает крепкая дружба. Живут по принципу: “Одна за всех и все за одного” В одном из интервью Алена Хмельницкая делилась о том, как все-таки пережила расставание с мужем Тиграном Кеосаяном и решила наладить отношения с его новой пассией Маргаритой Симоньян.