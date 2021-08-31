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О проблеме у Владимира Путина, очень и очень серьёзной

О проблеме у Владимира Путина, очень и очень серьёзной

Недаром август в России пользуется репутацией месяца проблемного, кризисного, неприятного. Вот и сейчас.

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Евгений Натесов
Не статья, а откровенный фейк. Аффтыр, пиндоскаяшлюшка, на маленькую печеньку заработал.
Л
Может и на две!
Алексей
Рейтинг 60% - это мало? Автор Вы в своём уме, с таким рейтингом можно смело идти на любые выборы и победить. Или Вы просто тихо радуетесь, что рейтинг падает, ну в таком случае Вы просто враг России. "Заграница Вам поможет"

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