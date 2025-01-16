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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек – четвертая теннисистка в Открытой эре, 20 раз подряд выходившая в 1/16 финала на «Больших шлемах»

Швентек – четвертая теннисистка в Открытой эре, 20 раз подряд выходившая в 1/16 финала на «Больших шлемах»

Ранее в Открытой эре это достижение покорялось лишь Мартине Навратиловой, Аранте Санчес-Викарио и Кончите Мартинес.

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