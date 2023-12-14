В отношении начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины возбуждено уголовное дело.
МВД России объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова
Комментарии
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Анатолий Какаулин
и что что объявили, ему ни холодно, ни жарко. А если бы вынесли приговор, что он вне закона и подлежит уничтожению - вот тогда я бы посмотрел на его рожу
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12 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова и что? Да поручите это дело МиГ-31К с "Кинжалом" и он быстро его найдёт и покарает без суда и следствия!!
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12 час.
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