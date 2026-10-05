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Царьград

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«Торпедо» продлило контракт с 19-летним форвардом Мельниковым до 2028 года

«Торпедо» продлило контракт с 19-летним форвардом Мельниковым до 2028 года

Нижегородский клуб подписал новый договор с 19-летним нападающим до конца сезона 2027/28 — форвард дебютировал за основную команду в КХЛ в текущем чемпионате.

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