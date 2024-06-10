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Крымское информационное агентство

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  • Семен Борисов
    Наверное с инкрустацией и позолотой будет!!!👍😀Въездной знак в С...
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    этой крысе верить нельзя!!! предаст в любой момент, на лбу всё написано!!!Крымчанин извинил...

РНКБ и холдинг «АйСи Групп» подписали соглашение о реализации инфраструктурных инвестпроектов в Крыму на 18 млрд рублей

РНКБ и холдинг «АйСи Групп» подписали соглашение о реализации инфраструктурных инвестпроектов в Крыму на 18 млрд рублей

В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ (входит в Группу ВТБ)и холдинг АйСи Групп подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию складской и транспортной инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности Республики Крым.

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