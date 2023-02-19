«Он в своем уме?»: объявление на Avito вызвало бурную реакцию в Сети

Объявление, опубликованное на популярном портале Avito, вызвало жаркие споры в социальных сетях. Многие пользователи посчитали, что автор выдвигает слишком завышенные требования, хотя многие согласились с уникальностью коллекции, сообщает PRIMPRESS.
Объявление, опубликованное на популярном портале Avito, вызвало жаркие споры в социальных сетях. Многие пользователи посчитали, что автор выдвигает слишком завышенные требования, хотя многие согласились с уникальностью коллекции, сообщает PRIMPRESS.
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