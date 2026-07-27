Черногория отменила безвизовый режим для граждан России и Белоруссии

Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для граждан России и Белоруссии. Решение принято в рамках процесса адаптации национального законодательства к требованиям Европейского союза, куда страна рассчитывает вступить в ближайшие годы.
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