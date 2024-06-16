Главный муфтий России Гайнутдин пожелал Путину побед

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Мусульмане в ночь с 15 на 16 июня отмечают Курбан-байрам. По этому случаю во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы глава духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин пожелал главе государства побед и помощи Аллаха.
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