Главный муфтий России Гайнутдин пожелал Путину побед

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Мусульмане в ночь с 15 на 16 июня отмечают Курбан-байрам. По этому случаю во время торжественной проповеди в Соборной мечети Москвы глава духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин пожелал главе государства побед и помощи Аллаха.