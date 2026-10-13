Директор Танин: Россия обеспечена запасами редкоземельных металлов на тысячу лет

Россия обеспечена запасами редкоземельных металлов на тысячу лет вперед. Об этом сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования министерства природных ресурсов и экологии РФ Евгений Танин в ходе круглого стола в Совете Федерации.
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