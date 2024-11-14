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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «За КХЛ следит весь мир. Важно продолжать двигаться в заданном направлении, популяризировать и развивать лигу»

«В Континентальной лиге прекрасный хоккей, интересные матчи, идет усиленная борьба за зону плей-офф. Каждый день мы видим топ-игру, сегодня, например, нас ждет противостояние двух грандов.

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