Украинский экс-депутат: при взрыве арсенала в Хмельницком погибли 20 военных ССО Крупный взрыв на складах Сил специальных операций Украины в Хмельницком, прогремевший.
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Украинский экс-депутат: при взрыве арсенала в Хмельницком погибли 20 военных ССО Крупный взрыв на складах Сил специальных операций Украины в Хмельницком, прогремевший.
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