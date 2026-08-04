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Fan ID введут в Кубке России с сезона-2027/28. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)

Fan ID появится на матчах FONBET Кубка России со следующего сезона. По данным инсайдера Ивана Карпова , паспорт болельщика потребуется для посещения матчей турнира на стадионах команд, участвующих в розыгрыше Альфа-Банк РПЛ того же сезона, а также на финальном матче Кубка.

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