Politiki.net Российская Федерация - как кость в горле, для многих политических режимов, из стана бывших союзных республик.
Зарабатывают на России и миллиардами выводят из страны
Комментарии
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vladstamp
Надо запретить денежные переводы в эти страны. И всё!
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6 час.
Андрей Тихонов
Только вахтой если хотят работать, ни каких их семейств и размножений здесь, а за отправленные деньги пусть их страны рассчитываются территориями
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
- Рассказывают, что на свете есть такая удивительная страна, которая раньше была кормилицей, а стала кормушкой…
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1 час.
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