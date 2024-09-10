Демилитаризация в Полтаве: удар по ВСУ и по НАТО

ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ Хозяин боевого хомячка – даже бешеного – зачастую вынужден либо бросить его на съедение (а за потраченные ресурсы жаба давит), либо вписаться за него в полный рост (и огрести уже по собственной морде).
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