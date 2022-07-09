Газета.ру

7 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    когда на работе есть вакансия, то ее зп не зависит от того примут мужчину или женщину..... Поэтому это не исследовани..."Известия": женщи...
  • Питер Эсклянов
    наемников нужно уничтожатьПомощник главы МВ...
  • Георгий Михалев
    Найти и расстрелять при задержании за оказание сопротивления.Власти Крыма сооб...

Рогозин отказался что-либо обсуждать с главой NASA до снятия санкций с "Роскосмоса"

Рогозин отказался что-либо обсуждать с главой NASA до снятия санкций с "Роскосмоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что он не хочет обсуждать что-либо с главой американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий госкорпорации не снимут санкции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх