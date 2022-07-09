Рогозин отказался что-либо обсуждать с главой NASA до снятия санкций с "Роскосмоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что он не хочет обсуждать что-либо с главой американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий госкорпорации не снимут санкции.