Минэкономразвития подготовит меры поддержки пострадавших из-за атак на Wildberries

Минэкономразвития под руководством вице-премьера Александра Новака совместно с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и Центральным банком разрабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады маркетплейса Wildberries.
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