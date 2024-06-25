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Эриксен – лучший игрок матча Дании с Сербией. Его точность передач – 71%

Эриксен – лучший игрок матча Дании с Сербией. Его точность передач – 71%

По итогам игры Евро-2024 был награжден хавбек датчан Кристиан Эриксен.  Точность передач футболиста, представляющего «Манчестер Юнайтед», составила 71%.

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