Стеклянные трубки хотят признать пропагандой наркотиков

Россиянин

В СССР мы даже понятия не имели что такое наркотики, и для чего они. Иногда в газетах проскальзывало. Да, в каких то кругах наркотики и в то время потребляли, но для большинства общества, это была закрытая тема. И только при елцинизме, в страну широким потоком пришли наркотики. Милиция абсолютно не была к этому готова, да и вовсе не занималось этим. Приказа не было. И поэтому, потребление наркотиков приобрело в нашей стране такой размах. Появились наркопритоны. Торговцы предлагали их даже в школах. Их цель охватить как можно больший круг школьников, что бы потом сбывать им же свой товар.