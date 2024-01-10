Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Луговцев
    Нашел дураков. Отправь свою жену на войну. Тем более закупили 50 000 комплектов женской формыЗеленский призвал...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это, прикол новогодний от минсельхоза или новая юмористическая передача??? Когда в России, что то дешевело??? Это из ...В Минсельхозе рас...
  • саша пупкин
    Какое нахрен затягивание расследования???? Оно тупо и не начиналось. Забудьте уже про потоки)))Клишас: Польша за...

Стеклянные трубки хотят признать пропагандой наркотиков

Стеклянные трубки хотят признать пропагандой наркотиков

МВД России вместе с представителями органов власти готовит проекты федеральных законов об изменениях в УК РФ, в КоАП и в закон о наркотических средствах и психотропных веществах, направленные на уточнение понятия пропаганды употребления запрещенных веществ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
В СССР мы даже понятия не имели что такое наркотики, и для чего они. Иногда в газетах проскальзывало. Да, в каких то кругах наркотики и в то время потребляли, но для большинства общества, это была закрытая тема. И только при елцинизме, в страну широким потоком пришли наркотики. Милиция абсолютно не была к этому готова, да и вовсе не занималось этим. Приказа не было. И поэтому, потребление наркотиков приобрело в нашей стране такой размах. Появились наркопритоны. Торговцы предлагали их даже в школах. Их цель охватить как можно больший круг школьников, что бы потом сбывать им же свой товар.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх