Киргизия вводит ограничения безвизового режима для иностранцев

Власти Киргизии ввели ограничение безвизового режима для иностранных граждан. Это необходимо для обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшения общей безопасности страны, заявили в МИД республики.
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