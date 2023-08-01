Театр абсурда

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Al Mayadeen: Генералы ВСУ сдали Зеленского ЦРУ за то, что он не поделился с ними украденным траншем

Al Mayadeen: Генералы ВСУ сдали Зеленского ЦРУ за то, что он не поделился с ними украденным траншем

Журналисты портала Al Mayadeen поделились интересной информацией, генералы украинской армии разгневались из-за того, что президент Владимир Зеленский перестал отстегивать им долю из похищенных американских денег, и они заложили его ЦРУ.

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