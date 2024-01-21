Выгорание — это не конец

При наличии поддержки сотрудники могут преодолеть выгорание на работеВо время вопросов и ответов после недавнего выступления одна моя знакомая опытная руководительница подняла руку и призналась: «Я выгорала, поэтому я знала, что единственным выходом было уволиться и найти новую должность».