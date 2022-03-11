Какие шикарные подарки!

Читая новости, я целый день ощущала себя именинницей. Нет, просто юбиляршей! Подарки сыпались, как из рога изобилия, один другого краше и невероятней: - МакДональдс приостановил работу в России и закрывает 850 "ресторанов"! - "Кока Кола" приостановила деятельность в России! - 4 главных аудиторских (шпионских) компании - PwC, KPMG, EY, Deloitte - уходят из России! Их собратья помельче обещают не работать с госкомпаниями! - CNN, BBC, Bloomberg и прочие творцы фейков приостановили работу в России! - Уолт Дисней и прочие фабрики голубых (в плохом смысле слова) грёз отменили прокат фильмов в России! - Куча звездунов свалила из ненавистной им "этой страны"! - Россию не пустят больше на Евровидение! - Россию хотят исключить из ВТО! - Чубайс пригрозил не возвращаться в Россию! Я хочу, чтобы они ни в коем случае не остановились и не передумали! Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выразил убеждение, что бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса, которые уехали из РФ во время военной операции на Украине, не должны возвращаться.