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"Я действительно могла бы выйти за него замуж". Кендалл Дженнер видит в Джейкобе Элорди "потенциального мужа"

"Я действительно могла бы выйти за него замуж". Кендалл Дженнер видит в Джейкобе Элорди "потенциального мужа"

Кендалл Дженнер уже видит в своём новом бойфренде Джейкобе Элорди "потенциального мужа". Об этом сообщает PageSix со ссылкой на источник, близкий к модели.

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