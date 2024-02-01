Актер Кузьма Котрелев: За подлинным искусством всегда стоит личность

30 января в «Синема Парк Мосфильм» пройдет спецпоказ триллера Максима Кузнецова «Правда». Актер Кузьма Котрелев, сыгравший в фильме главную роль, рассказал «Снобу» о том, чем отличается искусство от коммерческой продукции.