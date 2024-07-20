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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент об уходе Саутгейта: «Когда ушел Клопп, я чувствовал то же. Гарет недооценен, работа тренера сборной Англии – одна из самых сложных»

Трент об уходе Саутгейта: «Когда ушел Клопп, я чувствовал то же. Гарет недооценен, работа тренера сборной Англии – одна из самых сложных»

Главный тренер сборной Англии покинул свой пост после поражения англичан от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

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