В Катаре заявили о двойных стандартах международных организаций по ситуации в Газе

Доверие государств Ближнего Востока к международным организациям пошатнулось из-за двойных стандартов, заявил в воскресенье, 5 ноября, премьер-министр Катара, также занимающий пост министра иностранных дел, Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, комментируя ситуацию вокруг сектора Газа.
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