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В Катаре заявили о двойных стандартах международных организаций по ситуации в Газе

В Катаре заявили о двойных стандартах международных организаций по ситуации в Газе

Доверие государств Ближнего Востока к международным организациям пошатнулось из-за двойных стандартов, заявил в воскресенье, 5 ноября, премьер-министр Катара, также занимающий пост министра иностранных дел, Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, комментируя ситуацию вокруг сектора Газа.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Как так, прозрел? Стандарты двойные увидел. А еще с эмира-батюшки бабла за две министерских ставки дерет, бесстыдник!
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