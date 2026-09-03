Is Uber Weaponizing Labor Unions To Slow Robotaxi Rivals Ride-hailing giant Uber is reportedly aligning with drivers' unions in several cities to slow robotaxi deployments and promote regulations requiring "hybrid networks" that combine autonomous vehicles with human drivers, according to the Financial Times.
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